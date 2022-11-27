Александр Жулин: «Рад, что обе мои пары обеспечили себе место в финале Гран-при России, все идет по плану»

Тренер Александр Жулин заявил, что рад тому, что его подопечные обеспечили себе место в финале Гран-при России в танцах на льду.

Софья Тютюнина и Андрей Багин победили на этапе в Перми и завоевали серебро в Москве. Елизавета Шанаева и Павел Дрозд стали вторыми на этапах в Казани и Самаре.

«Все хорошо, я очень рад, что обе мои пары обеспечили себе место в финале, все идет по плану. Дальше – подготовка к чемпионату России, будем усиленно работать в Москве», – сказал Жулин.

«Хороший, рабочий, чистый прокат, можем прибавлять», – добавил тренер, комментируя прокат Тютюниной и Багина в Перми.