Алексей Горшков об отстранении российских фигуристов: «Нас уже ждут обратно, потому что вместе с русскими исчезли и деньги, которые ISU получал за трансляции»

Тренер по танцам на льду высказался об отстранении российских фигуристов от международных стартов.

– Томас Бах на саммите G‑20 заявил, что все спортсмены вправе участвовать в международных турнирах, даже из конфликтующих стран. Как думаете, надежда на возвращение есть?

– Нас уже ждут обратно, потому что вместе с русскими исчезли и деньги, которые Международный союз конькобежцев получал за трансляции соревнований. Более того, без российских спортсменов международные турниры потеряли былой драйв, который давала конкуренция. Непонятно, куда это все приведет. Но все равно есть ощущение, что Олимпиада пройдет мимо нас.

Поэтому сейчас, как в футболе, не важно, хорошо или плохо играет твоя команда, главное – болеть за нее. Чтобы нам всем «спастись», очень важно работать сообща. Необходима консолидация всех сил: спортсменов, тренеров, судей и руководителей, – сказал Горшков.

Наша фигурка томится в изоляции, но и мировая страдает без нашей: конкуренция, судейство, посещаемость – все на спаде