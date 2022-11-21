Коган об инциденте с болельщиком на льду: «Это неправильный и отрицательный момент в организации соревнований»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) высказался об инциденте с болельщиком на Гран-при России в Самаре.

После произвольной программы Александры Трусовой один из болельщиков выбежал к фигуристке на лед и подарил цветы.

«Это неправильный и отрицательный момент в организации соревнований», — заявил Коган.

Позднее мужчину задержали, ему грозит административная ответственность — штраф в размере 500–1500 рублей.

Фанат фигурки на льду! Парень в капюшоне выбежал после проката Трусовой, чтобы... вручить букет💐