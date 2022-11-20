Лайшев о Трусовой: «Удачи ей, пусть все рассудит лед. Особого прогресса никто не добивался после ухода от Тутберидзе, это просто факт»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о перспективах фигуристки Александры Трусовой после ухода из группы Этери Тутберидзе.

Сегодня Трусова, которая тренируется у Светланы Соколовской, заняла второе место на этапе Гран-при России в Самаре.

«К финалу Гран-при уровень катания всех фигуристок станет еще выше. Трусовой удачи и пусть все рассудит лед. Особого прогресса никто не добивался после ухода из штаба Тутберидзе. Это просто факт.

Посмотрим, что будет дальше. За международными стартами я не слежу, но уверен, что там уровень катания ниже, чем на наших этапах», – сказал Лайшев.