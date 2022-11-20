«Слава богу, что это поклонник Трусовой, а не маньяк. Нужно повысить бдительность организаторов, службы безопасности, полиции». Депутат Свищев о фанате в Самаре

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал инцидент с участием фигуристки Александры Трусовой в Самаре.

После произвольной программы на этапе Гран-при России один из болельщиков выбежал к Трусовой на лед и подарил цветы.

«К счастью, подобные инциденты случаются не так уж часто. Но ситуация неприятная. Повезло, что подарили цветы, но мы знаем и другие случаи.

Например, в 1993‑м на теннисистку Монику Селеш напали с ножом! Слава богу, что в случае с Трусовой это оказался поклонник, а не маньяк.

Чтобы предотвратить такие инциденты, нужно повысить бдительность организаторов, службы безопасности, полиции», – сказал Свищев.

Фанат фигурки на льду! Парень в капюшоне выбежал после проката Трусовой, чтобы... вручить букет💐

Селеш была королевой: к 19 выиграла 8 «Шлемов», пряталась от фанов под париком. А потом ее ударили ножом на корте