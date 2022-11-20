Павел Дрозд: «Мне кажется, у нас такие этапы с конкурентной борьбой, поэтому мы вторые. Были хорошо готовы»

Теги сборная России танцы на льду Павел Дрозд Елизавета Шанаева Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Павел Дрозд прокомментировал второе место их дуэта с Елизаветой Шанаевой на этапе Гран-при России в Самаре.

«Возможно, возобладали эмоции [поэтому случилось падение]. Понятно, что причины мы проанализируем, случайности неизбежны.

Мы были хорошо готовы, такое – крайняя редкость, но лучше сейчас, чем на чемпионате России. Лиза – умничка, отрада наша, будем готовиться к следующему старту.

Мне кажется, у нас такие этапы с конкурентной борьбой, поэтому мы вторые. В Казани поддержка публики была как бальзам на душу, здесь то же самое.

Совмещение с тренерской деятельностью мне помогает, так как в фигурном катании нужны мозги. Отработка движений – это всегда глубокий анализ», – сказал Дрозд. 

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