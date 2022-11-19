Алексей Ягудин: «Трусовой завтра вполне по силам побороться за победу, даже несмотря на третье место после короткой программы»
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил шансы Александры Трусовой на победу на этапе Гран-при России в Самаре.
После короткой программы Трусова идет на третьем месте, уступая Софье Самоделкиной и Анне Фроловой.
«Думаю, Трусовой завтра вполне по силам побороться за победу, даже несмотря на третье место после короткой программы.
В конце концов, главный соперник для каждого – он сам», – сказал Ягудин.
Худший прокат Трусовой за полтора года и ноль баллов за прыжок. Стоп, а почему ноль?
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