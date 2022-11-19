Алексей Ягудин: «Трусовой завтра вполне по силам побороться за победу, даже несмотря на третье место после короткой программы»

Олимпийский чемпион оценил шансы на победу на этапе Гран-при России в Самаре.

После короткой программы Трусова идет на третьем месте, уступая и .

«Думаю, Трусовой завтра вполне по силам побороться за победу, даже несмотря на третье место после короткой программы.

В конце концов, главный соперник для каждого – он сам», – сказал Ягудин.

Худший прокат Трусовой за полтора года и ноль баллов за прыжок. Стоп, а почему ноль?