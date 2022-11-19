Алексей Ягудин: «Трусовой завтра вполне по силам побороться за победу, даже несмотря на третье место после короткой программы»

Теги Алексей Ягудин женское катание Александра Трусова ТАСС Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил шансы Александры Трусовой на победу на этапе Гран-при России в Самаре. 

После короткой программы Трусова идет на третьем месте, уступая Софье Самоделкиной и Анне Фроловой

«Думаю, Трусовой завтра вполне по силам побороться за победу, даже несмотря на третье место после короткой программы.

В конце концов, главный соперник для каждого – он сам», – сказал Ягудин.

Худший прокат Трусовой за полтора года и ноль баллов за прыжок. Стоп, а почему ноль?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные