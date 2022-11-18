Ягудин о словах Тарасовой про футболистов: «Ну почему всегда проигрывают? Вчера была боевая ничья с Таджикистаном»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о российских футболистах.

Тарасова отвечала на слова комментатора Дмитрия Губерниева, который заявил: «Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов! Лучше бы шли учиться и развиваться».

«Футболисты проигрывают, а мы выигрываем. Нечего учиться у них, это они у нас должны учиться», – сказала Тарасова.

«Дорогая Татьяна Анатольевна, ну почему всегда проигрывают? Вот вчера ничья боевая с Таджикистаном была», – написал Ягудин.

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