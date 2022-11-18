Тарасова – Губерниеву: «Футболисты проигрывают, а мы выигрываем. Нечего учиться у них, это они у нас должны учиться»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию отреагировала на слова комментатора о «завистливых фигуристках».

«Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов! Лучше бы шли учиться и развиваться», – заявил Губерниев.

«Губерниев совсем не прав! Нет, мы не можем не выигрывать, как это делают футболисты. Они проигрывают, а мы выигрываем. Нечего учиться у них. Это они у нас должны учиться во всем!» – сказала Тарасова.

Анастасия Скопцова: «Мне обидно, что я, фигуристка хорошего среднего уровня, никогда не смогла получать столько, сколько наши футболисты или хоккеисты»