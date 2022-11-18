Министр спорта ЛНР: «Первый раз услышал, что Плющенко готов приехать в Луганск. Навка готовится и ищет место, где проводить шоу»

Министр культуры и спорта ЛНР Александр Корниенко высказался о проведении ледового шоу в Луганске.

Ранее Навка получила грант от Президентский фонда культурных инициатив на проведение мюзикла «Руслан и Людмила» в ЛНР. После этого двукратный олимпийский чемпион заявил, что хотел бесплатно провести шоу в ДНР и ЛНР.

«Первый раз услышал, что Плющенко готов приехать в Луганск со своим шоу, но знаю, что готовится и ищет место, где проводить шоу, Навка.

Дело в том, что в Луганской народной республике не сильно развит спорт на льду, есть только хоккейная команда «Дизель». Может быть, после этого нам помогут построить дополнительный ледовый дворец и количество хоккеистов и фигуристов прибавится. Это будет огромная польза.

Все-таки звезда на льду – это будет радость для наших жителей, это будет прекрасно», – сказал Корниенко.

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