Дмитрий Губерниев: «Рудковская знает толк в своем деле, поэтому у нее полные трибуны. А федерации фигурного катания нужен менеджер и реклама»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что ледовое шоу посетило больше зрителей, чем этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

«Во-первых, у Плющенко есть , которая знает толк в своем деле, поэтому у нее полные трибуны, а федерации нужен менеджер, нужна реклама и нужно цены на билеты понижать.

Со зрителями нужно работать, а федерация фигурного катания с ними не работает, в отличие от Рудковской.

Если говорить глобально, к фигурному катанию не упал интерес. Если выглянуть в окно, то можно заметить, что интерес упал ко всему», – сказал Губерниев.

Почему турнир фигуристов не собрал 3-тысячник, а на шоу Плющенко в этот же день – 12 тысяч? Знаем ответ – побывали и там, и там