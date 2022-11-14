Дмитрий Губерниев: «Рудковская знает толк в своем деле, поэтому у нее полные трибуны. А федерации фигурного катания нужен менеджер и реклама»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что ледовое шоу Евгения Плющенко посетило больше зрителей, чем этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве.
«Во-первых, у Плющенко есть Яна Рудковская, которая знает толк в своем деле, поэтому у нее полные трибуны, а федерации нужен менеджер, нужна реклама и нужно цены на билеты понижать.
Со зрителями нужно работать, а федерация фигурного катания с ними не работает, в отличие от Рудковской.
Если говорить глобально, к фигурному катанию не упал интерес. Если выглянуть в окно, то можно заметить, что интерес упал ко всему», – сказал Губерниев.
Почему турнир фигуристов не собрал 3-тысячник, а на шоу Плющенко в этот же день – 12 тысяч? Знаем ответ – побывали и там, и там
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