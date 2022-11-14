Сергей Карякин: «Очень здорово, что Плющенко преуспел не только как спортсмен‑профессионал, но и воспитал и воспитывает новое поколение спортсменов»

Российский гроссмейстер поделился впечатлениями от ледового шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию .

– Все было замечательно, спасибо большое друзьям, которые позвали. Мне очень понравилось! Было много звезд, много знаменитостей и самое главное – спортсменов, которых я особенно уважаю. Так как я сам спортсмен, мне особенно приятно видеть других выдающихся спортсменов.

– Что больше всего запомнилось?

– У Трусовой была хорошая программа. Помимо самого Евгения Плющенко, который шикарно катался, его сын тоже хорошо выступил, мне понравилось. И очень много детей, так понимаю, из его катались один лучше другого.

Очень здорово, что Плющенко преуспел не только как спортсмен‑профессионал, но и воспитал и воспитывает новое поколение спортсменов, это вдвойне вызывает уважение. Часто бывает, что человек – либо спортсмен‑профессионал, либо тренер. А в случае с Евгением и то, и другое, это замечательно.

– Как оцените то, что в 40 лет он по‑прежнему в хорошей форме?

– В этом я не вижу сюрпризов. Видно, что Евгений следит за собой, за своим физическим состоянием. Если спортсмен‑профессионал продолжает тренироваться, то возраст, тем более 40 лет, не является для него чем‑то экстраординарным. Было очень приятно смотреть за выступлением Евгения, – сказал Карякин.

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