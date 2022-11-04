Плющенко о ледовом шоу в ЛДНР: «Не собирался получать грантов, хотел кататься бесплатно. Я это первым предложил из тренеров и фигуристов»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о желании бесплатно провести ледовое шоу в ДНР и ЛНР.

«Не собирался получать грантов, хотел кататься бесплатно. Я это первым предложил из всех тренеров и фигуристов, это подарок от меня, но главное, чтобы все поддержали – Министерство спорта, служба безопасности.

Пока с такой мыслью ко мне никто не вышел», – сказал Плющенко.

Навка получила грант 14,5 млн на шоу в Луганске: хочет привезти Загитову, когда будет безопасно – вероятно, в 2023-м

Евгений Плющенко: «Шоу в ДНР мы обязательно привезем, как только будет поспокойнее. Пока не все спортсмены готовы»