Галлямову подарили футболку ЧМ-2002 по футболу: «Поспорили, что я буду как минимум на олимпийском пьедестале. Очень приятно выигрывать»

Теги сборная России пары Александр Галлямов Фигурное катание

Российский фигурист Александр Галлямов рассказал, что выиграл спор с заслуженным тренером России Владимиром Захаровым.

«В прошлом году на сборах в Сочи мы с Владимиром Викторовичем Захаровым поспорили, если я буду как минимум на олимпийском пьедестале, то он подарит мне футболку ЧМ-2002 по футболу.

Очень приятно выигрывать спор», – написал Галлямов.

Галлямов в паре с Анастасией Мишиной стал олимпийским чемпионом Пекина-2022 в команде, а также бронзовым призером в личных соревнованиях.

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