Бетина Попова: «Можно долго спорить о программах Мишиной и Галлямова, но ребята в них работают очень хорошо, почти безупречно»

Бывшая российская фигуристка прокомментировала победу пары – на четвертом этапе Гран-при России в .

«Мишина и Галлямов просто классные. Можно долго спорить на тему их программ – нравятся они или нет, но ребята в этих программах работают очень хорошо, почти безупречно.

Вальс (в короткой) у них, судя по реакции, нравится подавляющему большинству зрителей. Произвольную они вообще катали с таким драйвом и такими эмоциями, что там вообще было не до разбора программы – просто зритель наслаждался сумасшедшей энергией и уверенностью в каждом движении», – сказала Попова.

Программы Мишиной и Галлямова – очередной трибьют советским фигуристам. Взяли старую хореографию и прогадали с костюмами