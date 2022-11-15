Бетина Попова: «Можно долго спорить о программах Мишиной и Галлямова, но ребята в них работают очень хорошо, почти безупречно»

Теги сборная России пары Бетина Попова Анастасия Мишина Александр Галлямов Серия Гран-при России Фигурное катание

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова прокомментировала победу пары Анастасия МишинаАлександр Галлямов на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

«Мишина и Галлямов просто классные. Можно долго спорить на тему их программ – нравятся они или нет, но ребята в этих программах работают очень хорошо, почти безупречно.

Вальс (в короткой) у них, судя по реакции, нравится подавляющему большинству зрителей. Произвольную они вообще катали с таким драйвом и такими эмоциями, что там вообще было не до разбора программы – просто зритель наслаждался сумасшедшей энергией и уверенностью в каждом движении», – сказала Попова.

Программы Мишиной и Галлямова – очередной трибьют советским фигуристам. Взяли старую хореографию и прогадали с костюмами

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