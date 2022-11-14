Нина Мозер: «Переход катков на хоккейный размер – это некомфортно. Русское фигурное катание – широкое, красивое, скоростное»

Теги сборная России пары Нина Мозер ТАСС Фигурное катание

Заслуженный тренер России Нина Мозер считает, что уменьшенный размер катков не дает полностью раскрыть красоту российского фигурного катания. 

«Переход катков на хоккейный размер – это немножко некомфортно, парникам и танцорам сложновато вписаться в эти размеры.

Спортсмены с опытом выступления на американских и канадских площадках знают, как это делать, а молодым сложновато.

Русское фигурное катание – широкое, красивое, скоростное. Когда наши спортсмены выходят на канадский или американский лед, наша широта уходит, меняется ритм катания, и с этим есть проблема.

Легче тем, кто не умеет, им меньше объезжать поле», – сказала Мозер. 

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