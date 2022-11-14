Нина Мозер: «Переход катков на хоккейный размер – это некомфортно. Русское фигурное катание – широкое, красивое, скоростное»
Заслуженный тренер России Нина Мозер считает, что уменьшенный размер катков не дает полностью раскрыть красоту российского фигурного катания.
«Переход катков на хоккейный размер – это немножко некомфортно, парникам и танцорам сложновато вписаться в эти размеры.
Спортсмены с опытом выступления на американских и канадских площадках знают, как это делать, а молодым сложновато.
Русское фигурное катание – широкое, красивое, скоростное. Когда наши спортсмены выходят на канадский или американский лед, наша широта уходит, меняется ритм катания, и с этим есть проблема.
Легче тем, кто не умеет, им меньше объезжать поле», – сказала Мозер.
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