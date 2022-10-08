Серебряный призер Олимпийских игр в парном катании Наталья Забияко рассказала о том, почему не стала выступать за Канаду.

«В мае я полетела в Канаду. Я об этом не заявляла, потому что сначала хотела поехать, попробовать, почувствовать – понравится ли мне. А потом уже делать какие-то громкие заявления. Но у нас люди не любят следить за своей жизнью, они лезут в чужую. Поэтому все это быстро просочилось, СМИ начали писать, что я уехала. Я это никак не комментировала.

Есть несколько причин, почему я оттуда уехала. Первая – покатавшись в паре с Саней (Энбертом – Sports.ru) сложно потом найти партнера, который бы соответствовал его уровню, с которым мне было бы настолько же комфортно, настолько же классно. И потренировавшись у Влада Жовнирского и тоже сложно найти такого тренера, с которым вы бы понимали друг друга с полуслова.

Вторая причина – сложно найти ту команду, которая бы горела какой-то целью так же сильно, как и ты. Чтобы было огромное желание, несмотря на усталость и неудачи. Чтобы топили вперед, каждое утро шли бодрыми и заряженными на тренировку, чтобы каждый полностью выкладывался. Такого, к сожалению, не было.

Есть и еще одна причина, о которой в интернете пишут – что Канада отозвала свой запрос. Но дело не в этом. Канада отправляла запрос в нашу федерацию, чтобы меня отпустили, но наша федерация сказала, что она такие дела будет рассматривать только в декабре. И не факт, что они запрос одобрят.

Это было для меня неожиданностью, потому что я не действующий спортсмен уже три года, а все равно получается принадлежу им. Это было очень странно. Достаточно было сделать запрос в ISU, но канадская федерация решила поступить более правильно, спросить у наших разрешения.

В связи со всеми этими нюансами я подумала, что это не то, чего я хочу. Если возобновлять карьеру, то это должно быть все серьезно, на высоком уровне. Одного моего желания недостаточно, должно сойтись очень много-много факторов, чтобы все сложилось. Поэтому я собрала вещи и уехала.

И не жалею об этом. До этого я чувствовала, что что-то не доделала. Но попробовав, я поняла, что пора двигаться дальше, потому что помимо спорта еще дофига всего интересного. Но этой был классный опыт, классные пара месяцев», – сказала Забияко.

Дарья Касаткина 💜 Наталья Забияко. Это наша фигуристка, которая после Олимпиады не каталась 3 года, а теперь уехала в Канаду