Нина Мозер: «Я категорически против четверных выбросов. Это очень опасно, на моих глазах происходило много тяжелейших травм»

Теги сборная России пары Нина Мозер Роман Плешков Дарья Бояринцева Фигурное катание

Заслуженный тренер России Нина Мозер высказалась о четверных выбросах в парном катании.

«Я категорически против четверных выбросов, потому что на моих глазах происходило много очень сложнейших, тяжелейших травм: и у Наташи Забияко была безумная травма, Ксения Столбова травмировалась в тот момент, как раз, когда мы учили четверные выбросы.

Это очень опасно, в первую очередь уже для жизни людей. Я говорила о том, что мы переходим грань допустимого.

Не хочу даже слышать о том, что кто-то пытается это вернуть. Это чисто сделать невозможно, а качество страдает», – сказала Мозер.

Также Мозер рассказала о работе с парой Дарья Бояринцева – Роман Плешков. Фигуристы стали третьими на этапе Гран-при России в Москве.

«Я довольна ими. Еще не всему научились. Она (Бояринцева) после болезни и не все смогла сделать, что умеет. Пока мы учимся выступать, учимся кататься вместе.

Наверное, тренеры, которые начинают с кем-то работать, строят долгосрочные планы. Посмотрим, мы сейчас очень привязаны к ситуации, которая вокруг нас, поэтому пока сложно говорить.

У меня есть спортсмены, и я хочу, чтобы они были хорошими», – заявила тренер.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные