Нина Мозер: «Я категорически против четверных выбросов. Это очень опасно, на моих глазах происходило много тяжелейших травм»

Заслуженный тренер России Нина Мозер высказалась о четверных выбросах в парном катании.

«Я категорически против четверных выбросов, потому что на моих глазах происходило много очень сложнейших, тяжелейших травм: и у Наташи Забияко была безумная травма, Ксения Столбова травмировалась в тот момент, как раз, когда мы учили четверные выбросы.

Это очень опасно, в первую очередь уже для жизни людей. Я говорила о том, что мы переходим грань допустимого.

Не хочу даже слышать о том, что кто-то пытается это вернуть. Это чисто сделать невозможно, а качество страдает», – сказала Мозер.

Также Мозер рассказала о работе с парой Дарья Бояринцева – Роман Плешков. Фигуристы стали третьими на этапе Гран-при России в Москве.

«Я довольна ими. Еще не всему научились. Она (Бояринцева) после болезни и не все смогла сделать, что умеет. Пока мы учимся выступать, учимся кататься вместе.

Наверное, тренеры, которые начинают с кем-то работать, строят долгосрочные планы. Посмотрим, мы сейчас очень привязаны к ситуации, которая вокруг нас, поэтому пока сложно говорить.

У меня есть спортсмены, и я хочу, чтобы они были хорошими», – заявила тренер.