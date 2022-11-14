Максим Траньков: «Политическая составляющая в ситуации с Валиевой сыграла не последнюю роль»

Двукратный олимпийский чемпион высказался о допинг-деле .

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать фигуристку на четыре года.

«Думаю, ничего хорошего точно никто не ждал. Было понятно, что в сложившейся ситуации для Валиевой будут требовать максимального наказания.

И политическая составляющая, к сожалению, сыграла не последнюю роль», – заявил Траньков.