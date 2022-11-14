Американская фигуристка Теннелл о программе со словами Греты Тунберг: «Вопросы изменения климата очень важны. Я главный экологический маньяк дома»

Американская фигуристка рассказала о программах на новый сезон.

«Эта короткая – пожалуй, самая любимая постановка за всю карьеру (Теннел катается под Restrictus швейцарского композитора Марио Батковича). Для меня это новый образ – такого я никогда не катала. Это моя программа с прошлого сезона, которую я так и не смогла нигде показать. Она много для меня значит.

Когда я надела костюм для короткой перед выступлением, то чуть не расплакалась. Потому что я год смотрела на него в шкафу и думала, что отдала бы все на свете, чтобы оказаться в нем на льду. Я тогда будто потеряла часть себя. А сейчас нашла – даже несмотря на то, что так плохо я не каталась, наверное, ни разу в жизни.

А произвольная – это идея . Но я давно мечтала кататься под «Времена года». Пару сезонов назад мы практически выбрали Вивальди для постановки, но решили подождать, чему я очень рада. Я доросла до этой музыки.

А история программы такая: в начале я статуя в саду, стою на коленях как «Мыслитель» Родена. Но мне приходится ожить и спасать планету от глобального потепления. Моя задача – привести мир в порядок.

Бенуа придумал наложить на музыку цитаты из Греты Тунберг. Когда он про это рассказал, идея мне сразу понравилась – хотя я не могла не отметить, что такое мог придумать только Ришо. Но я привыкла, что он знает, что делает, я доверяю ему. Если он что-то предлагает – обычно это работает. Он гений.

Для меня вопросы изменения климата очень важны, экология – тема, которой я уделяю много времени. Да что там, я главный экологический маньяк дома – сортирую мусор, слежу за всем этим. Здорово, что я могу использовать свою профессию, чтобы привлечь внимание к таким важным темам.

Нет, Грета пока на связь не выходила, но было бы круто с ней познакомиться – она большая молодец, восхищаюсь ей. Момент, когда в программе звучат ее слова «Да как вы смеете» – мой самый любимый», – сказала Теннелл.

«Как вы смеете!» Американская фигуристка включила в номер слова Греты Тунберг – мы спросили у нее зачем