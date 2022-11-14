Брэди Теннелл: «Великое счастье, что я вообще смогла вернуться. Горжусь, что не сдалась, что победила обстоятельства»

Американская фигуристка Брэди Теннелл оценила выступление на Гран-при Великобритании, где заняла 12-е место.

Это было первое выступление Теннелл после перерыва в год.

«Я так рада вернуться. Знаете, сколько раз за прошлый год я сидела в своей комнате – переживая, что я сейчас не на соревнованиях.

Мы до сих пор не знаем, что же было тогда с моей ногой – диагноз мне никто так и не поставил. Это довольно неприятно, потому что из-за этой истории мне пришлось пропустить целый год. 4 месяца я вообще не каталась.

Последний месяц дался нелегко. И ментально, и физически. Мне пришлось сняться с нескольких соревнований в начале сезона. Особенно жалко было не попасть на Japan Open – но я опять повредила лодыжку, за два дня до отлета в Японию.

Мне было страшно. Я так долго готовилась вернуться – и вышло, что я вынуждена брать паузу, так толком и не выйдя не соревновательный лед. В голову лезли всякие мысли, было ощущение, что я не могу вырваться из порочного круга неудач. Пришлось взять себя в руки, понять, что это всего лишь небольшая заминка, а не поражение.

Но я вышла в Шеффилде на лед, диктор объявил: , США» – и я чуть не расплакалась. В прошлом году я часто думала, что никогда больше это не услышу. А для меня это важно – представлять свою страну, занимаясь любимым делом. Поэтому сейчас я просто живу одним днем. Шаг за шагом. Главное – я вернулась. Я горжусь, что не сдалась, что я здесь, и я победила обстоятельства.

Я отдала все, что могла – но просто этого пока недостаточно. Надо набирать форму, надо становиться сильнее. Но я перфекционист и не боюсь рутинной работы. Мне нравится делать одни и те же вещи на льду изо дня в день. Это мое любимое дело, и мне очень повезло, что у меня есть возможность заниматься им на таком уровне.

Великое счастье, что я вообще смогла вернуться», – рассказала Теннелл.

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