Елена Радионова: «Туктамышева не просто удерживает высокий уровень, а профессионально растет с каждым сезоном, ее катание все лучше и лучше»

Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию высказалась о победе на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

«Очень рада за Лизу, уже какой сезон она выступает на таком высоком уровне. Она не просто удерживает его, а профессионально растет с каждым сезоном, ее катание все лучше и лучше. Возможно, это уверенность, а может быть, и то, что она получает настоящее удовольствие, когда катается.

Сколько поколений фигуристок уже прошло, сколько олимпийских циклов, а она продолжает прогрессировать, есть стабильный тройной аксель, сейчас будет четверной тулуп. Вот таким и должно быть женское одиночное катание.

Очень хочу, чтобы Лиза создала тренд долголетия в женском одиночном фигурном катании и чтобы остальные девочки потянулись за этим трендом. Это было бы круто», – сказала Радионова.

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