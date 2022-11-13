Яна Рудковская: «Все ребята походят и говорят: «Плющенко — терминатор. Как так можно кататься? Ему 40, он катается, не устает»

, супруга двукратного олимпийского чемпиона , рассказала о форме мужа.

«Я считаю, что сделал Евгений в мире фигурного катания — это, конечно, заслуживает колоссального уважения.

Все ребята походят и говорят: «Яна, он — терминатор. Как так можно кататься? Ему 40, он катается, не устает».

Пять номеров и 21 бедуинский прыжок… В мировой истории 21 бедуинский делает только он! Больше никто. Как это возможно?» – сказала Рудковская.