Яна Рудковская: «Все ребята походят и говорят: «Плющенко — терминатор. Как так можно кататься? Ему 40, он катается, не устает»

Теги Евгений Плющенко Яна Рудковская Фигурное катание

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала о форме мужа.

«Я считаю, что сделал Евгений в мире фигурного катания — это, конечно, заслуживает колоссального уважения.

Все ребята походят и говорят: «Яна, он — терминатор. Как так можно кататься? Ему 40, он катается, не устает».

Пять номеров и 21 бедуинский прыжок… В мировой истории 21 бедуинский делает только он! Больше никто. Как это возможно?» – сказала Рудковская.

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