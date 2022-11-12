Инна Гончаренко: «Феномен Туктамышевой – в преданности фигурному катанию. Ее путь не был простым, но она не опустила руки, не стала менять тренеров»

Тренер по фигурному катанию поделилась мнением о карьере Елизаветы Туктамышевой.

«Феномен Елизаветы Туктамышевой – в преданности фигурному катанию. Ее путь не был простым: были взлеты и падения, но она не опустила руки, не стала менять тренеров, как это часто бывает, когда у фигуристов начинается черная полоса.

У нас в последнее время смена тренера – как панацея от всего, мания какая-то, а вы посмотрите на Лизу! Она показывает, что нужно уважать и быть преданным своему тренеру, любить своё дело и идти вместе к целям. Вот и весь секрет.

Как минимум два-три сезона Лиза будет кататься. Она в очень хорошей форме. Видно, что Лиза может и знает, как держать свой организм.

Тяжело что-либо загадывать – в жизни всякое возможно, но, думаю, у нее есть шанс прокататься ещё один олимпийский цикл. В ее карьере так и не случилось Олимпиады. Почему не попробовать еще раз?» – сказала Гончаренко.

Не спорьте, Туктамышева – легенда! Сейчас объясним почему