Инна Гончаренко: «Феномен Туктамышевой – в преданности фигурному катанию. Ее путь не был простым, но она не опустила руки, не стала менять тренеров»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Инна Гончаренко Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением о карьере Елизаветы Туктамышевой. 

«Феномен Елизаветы Туктамышевой – в преданности фигурному катанию. Ее путь не был простым: были взлеты и падения, но она не опустила руки, не стала менять тренеров, как это часто бывает, когда у фигуристов начинается черная полоса.

У нас в последнее время смена тренера – как панацея от всего, мания какая-то, а вы посмотрите на Лизу! Она показывает, что нужно уважать и быть преданным своему тренеру, любить своё дело и идти вместе к целям. Вот и весь секрет.

Как минимум два-три сезона Лиза будет кататься. Она в очень хорошей форме. Видно, что Лиза может и знает, как держать свой организм.

Тяжело что-либо загадывать – в жизни всякое возможно, но, думаю, у нее есть шанс прокататься ещё один олимпийский цикл. В ее карьере так и не случилось Олимпиады. Почему не попробовать еще раз?» – сказала Гончаренко. 

Не спорьте, Туктамышева – легенда! Сейчас объясним почему

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