Фигуристы Анастасия Мишина и выступили с короткой программой на этапе Гран-при России в Москве.

Мишина и Галлямов получили за прокат 86,47 балла, что выше мирового рекорда.

Мировой рекорд был установлен китайской парой – на Олимпийских играх в Пекине и составляет 84,41 балл.

Космические оценки Валиевой и других фигуристов – имитация нашего благополучия. В чем смысл?