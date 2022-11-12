Мишина и Галлямов получили баллы выше мирового рекорда за короткую программу на этапе Гран-при в Москве
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступили с короткой программой на этапе Гран-при России в Москве.
Мишина и Галлямов получили за прокат 86,47 балла, что выше мирового рекорда.
Мировой рекорд был установлен китайской парой Вэньцзин Суй – Цун Хань на Олимпийских играх в Пекине и составляет 84,41 балл.
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