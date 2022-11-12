Ирина Роднина: «Наезды в мою сторону то по поводу футбола, то фигурного катания. Фамилия известная, и каждому хочется поцарапать пьедестал»

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о критике в свой адрес.

Ранее бывшая фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, заявила, что футбольные клубы в России нужно закрывать: «Почему нет, если они не умеют зарабатывать и могут только тратить?»

«Наезды в мою сторону то по поводу футбола, то по поводу фигурного катания. Каждый раз что‑то новое. Просто каждый высказывает свое мнение, в этом нет ничего такого.

Я никогда ни за кого не пряталась, у меня всегда было свое мнение, и я вправе его высказать, как и любой другой человек.

Другой вопрос, конечно, фамилия известная, и каждому хочется поцарапать пьедестал», – сказала Роднина.