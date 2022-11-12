Лоренцо Магри: «Пока поработал с Квителашвили всего 5 дней. Постановки остаются – мой друг Даниил Глейхенгауз проделал хорошую работу»

Итальянский тренер Лоренцо Магри рассказал о сотрудничестве с грузинским фигуристом , который временно перешел к нему из группы .

«Все договоренности достигнуты лишь месяц назад – во время этапа юношеского в Энье. Так что мы только начали работать вместе.

На момент прихода Мориса у меня уже был полностью сверстан план по перелетам и турнирам в этом сезоне с другими фигуристами. Поэтому я сразу сказал и ему, и грузинской федерации: давайте попробуем и будем стараться работать так, как это было заведено у вас в предыдущем тренерском штабе. Во время серии Гран-при я не смогу уделять вам много внимания на тренировках, но давайте познакомимся и сделаем все, что в наших силах.

Я успел поработать с Морисом всего 5 дней – езжу по соревнованиям с другими фигуристами. Поэтому пока с ним занимаются в основном мои коллеги – и Алиса Миконсаари. Но мы только в начале пути. Сейчас главная задача – придать его катанию блеск. Постановки остаются прежними, у Мориса прекрасные программы в этом сезоне, мой друг проделал хорошую работу.

Я был счастлив об этом узнать и могу всех заверить: мы сделаем все возможное, чтобы продолжить путь, который начали в группе Тутберидзе – одной из лучших в мире. Здорово, что мы сохраняем в нашем спорте такую дружбу и умеем отделять происходящее вокруг от мира фигурного катания.

Для Мориса двери открыты всегда. Ему просто надо было найти место, где он может много и успешно тренироваться. Морис – фигурист такого класса, что ему не надо посреди сезона резко учиться чему-то новому. Ему надо много работать в группе с высокой конкуренцией – а в нашей академии ее предостаточно», – сказал Магри.

Морис Квителашивли – ветеран группы Тутберидзе – теперь тренируется не у Тутберидзе. В чем проблема?