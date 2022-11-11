Глава Федерации фигурного катания Грузии: «Квителашвили временно тренируется в Италии, учитывая текущие обстоятельства»

Глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани заявила, что фигурист тренируется в Италии временно.

Ранее сообщалось, что Квителашвили покинул группу и работает с Лоренцо Магри. Сам фигурист опроверг информацию, что он ушел от Тутберидзе.

«Морис временно тренируется в Италии. Учитывая текущие обстоятельства.

Обе команды относятся к нашей ситуации с пониманием. За что мы им очень благодарны», – сказала Гиоргобиани.