Глава Федерации фигурного катания Грузии: «Квителашвили временно тренируется в Италии, учитывая текущие обстоятельства»
Глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани заявила, что фигурист Морис Квителашвили тренируется в Италии временно.
Ранее сообщалось, что Квителашвили покинул группу Этери Тутберидзе и работает с Лоренцо Магри. Сам фигурист опроверг информацию, что он ушел от Тутберидзе.
«Морис временно тренируется в Италии. Учитывая текущие обстоятельства.
Обе команды относятся к нашей ситуации с пониманием. За что мы им очень благодарны», – сказала Гиоргобиани.
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