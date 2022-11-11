Американские фигуристы и прокомментировали свое выступление в короткой программе на Гран-при Великобритании в Шеффилде. Их слова передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«Титул чемпионов мира не давит, внутри меня и без него всегда был уровень, к которому надо стремиться. Поэтому выходим на лед как обычно, о титулах не думаем.

После нашего первого этапа Гран-при мы очень много работали над разными психологическими моментами. И я вижу, что с каждым стартом мы становимся все сильнее», – сказала Книрим.

«Сегодня была пара технических моментов, которые мы могли бы сделать лучше, но в целом прокатом довольны. Мы работаем и стараемся быть лучше», – добавил Фрэйзер.

Также фигуристы рассказали, как относятся к тому, что до сих пор не получили медали за командный турнир на Олимпиаде-2022.

Книрим: Мы не знаем, когда получим свои командные медали из Пекина. Нам ни о чем не рассказывают, да мы и сами за новостями особо не следим, потому что – ну что это изменит? Но если вы знаете, где застряли наши медали – напишите, а?

Фрэйзер: Нет, нам абсолютно все равно, что это будут за медали. У нас была потрясающая, чемпионская команда в Пекине, мы просто хотим медаль, которая подтвердит, что мы были молодцы. А какая медаль – не важно. Просто хотим подержать в руках свою коробочку.