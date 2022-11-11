Татьяна Тарасова о Федотове: «Очень хороший мальчик. У Тутберидзе плохие не тренируются»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Этери Тутберидзе ТАСС Арсений Федотов Серия Гран-при России Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление фигуриста Арсения Федотова на этапе Гран-при России в Москве.

Федотов победил в соревнованиях юниоров. Он тренируется в группе Этери Тутберидзе.

«Очень хорошо выступил, очень хороший мальчик. У Этери Георгиевны плохие не тренируются.

Будет ли он вставлять четверной флип в программы в этом году? Это надо у Этери Георгиевны спросить, а не у меня, если он учит, значит выучит», – сказала Тарасова. 

Арсений Федотов: «Когда-нибудь хотел бы исполнить четверной аксель. Но пока я его еще не тренировал»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные