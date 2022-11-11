Татьяна Тарасова о Федотове: «Очень хороший мальчик. У Тутберидзе плохие не тренируются»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление фигуриста Арсения Федотова на этапе Гран-при России в Москве.
Федотов победил в соревнованиях юниоров. Он тренируется в группе Этери Тутберидзе.
«Очень хорошо выступил, очень хороший мальчик. У Этери Георгиевны плохие не тренируются.
Будет ли он вставлять четверной флип в программы в этом году? Это надо у Этери Георгиевны спросить, а не у меня, если он учит, значит выучит», – сказала Тарасова.
Арсений Федотов: «Когда-нибудь хотел бы исполнить четверной аксель. Но пока я его еще не тренировал»
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