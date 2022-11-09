Анна Щербакова выступит с показательным номером на Кубке московского спорта. В августе она перенесла операцию на колене

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выступит с показательным номером на Кубке московского спорта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов соревнований. Первый этап кубка пройдет 14 ноября.

В августе Щербакова перенесла операцию на колене, в этом сезоне она не заявлена на серию Гран-при России. Сейчас фигуристка также работает ведущей в шоу «Ледниковый период».

В чем причина травмы Щербаковой и когда Анна восстановится? Объясняет спортивный врач

Щербакова – теперь ведущая: вместо Гран-при – «Ледниковый период», золотое платье и интервью с Медведевой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные