Анна Щербакова выступит с показательным номером на Кубке московского спорта. В августе она перенесла операцию на колене

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выступит с показательным номером на Кубке московского спорта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов соревнований. Первый этап кубка пройдет 14 ноября.

В августе Щербакова перенесла операцию на колене, в этом сезоне она не заявлена на серию Гран-при России. Сейчас фигуристка также работает ведущей в шоу «Ледниковый период».

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