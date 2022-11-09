Анна Щербакова выступит с показательным номером на Кубке московского спорта. В августе она перенесла операцию на колене
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выступит с показательным номером на Кубке московского спорта.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов соревнований. Первый этап кубка пройдет 14 ноября.
В августе Щербакова перенесла операцию на колене, в этом сезоне она не заявлена на серию Гран-при России. Сейчас фигуристка также работает ведущей в шоу «Ледниковый период».
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