Титова о том, на кого из фигуристок равняется: «Трусова, Валиева и Щербакова. Еще нравится Туктамышева, я хотела бы себе длинную карьеру»
13-летняя ученица академии «Ангелы Плющенко» Софья Титова рассказала об отношении к другим фигуристкам.
– Во время этих [ледовых] шоу же вы наверняка общаетесь. А кто из этих взрослых ребят вам наиболее близок?
– Наверное, Саша Трусова. Мы нечасто общаемся, но иногда.
– Спрашивали у нее какие-то советы по четверным?
– Нет, – говорит Титова.
– Софа в свое время каталась с Сашей в группе, поэтому она переняла у нее опыт, стержень, уверенность, – отмечает тренер Титовой Евгений Плющенко.
– Смотрела, как она прыгала четверной лутц, да и вообще все четверные, – продолжает Титова.
– Можно сказать, что она для вас является одним из ориентиров в женском одиночном фигурном катании?
– Да, точно!
– А кого бы вы еще выделили для себя из взрослых фигуристок?
– Камилу Валиеву и Анну Щербакову. Еще мне нравится Елизавета Туктамышева. Она прыгает четверные, хотя достаточно долго в фигурном катании находится.
– Хотели бы так же долго выступать?
– Да, хотела бы длинную карьеру себе! – сказала ученица академии Плющенко.
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