Титова о том, на кого из фигуристок равняется: «Трусова, Валиева и Щербакова. Еще нравится Туктамышева, я хотела бы себе длинную карьеру»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Софья Титова Фигурное катание

13-летняя ученица академии «Ангелы Плющенко» Софья Титова рассказала об отношении к другим фигуристкам.

– Во время этих [ледовых] шоу же вы наверняка общаетесь. А кто из этих взрослых ребят вам наиболее близок?

– Наверное, Саша Трусова. Мы нечасто общаемся, но иногда.

– Спрашивали у нее какие-то советы по четверным?

– Нет, – говорит Титова.

– Софа в свое время каталась с Сашей в группе, поэтому она переняла у нее опыт, стержень, уверенность, – отмечает тренер Титовой Евгений Плющенко.

– Смотрела, как она прыгала четверной лутц, да и вообще все четверные, – продолжает Титова.

– Можно сказать, что она для вас является одним из ориентиров в женском одиночном фигурном катании?

– Да, точно!

– А кого бы вы еще выделили для себя из взрослых фигуристок?

– Камилу Валиеву и Анну Щербакову. Еще мне нравится Елизавета Туктамышева. Она прыгает четверные, хотя достаточно долго в фигурном катании находится.

– Хотели бы так же долго выступать?

– Да, хотела бы длинную карьеру себе! – сказала ученица академии Плющенко.

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