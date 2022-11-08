CAS выступит с заявлением по делу Валиевой после получения апелляции от WADA
Спортивный арбитражный суд (CAS) выступит с заявлением по делу Камилы Валиевой после получения апелляции от Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Об этом заявили в пресс-службе CAS.
«Спортивный арбитражный суд на данный момент не может дать никаких комментариев.
CAS опубликует пресс-релиз после того, как апелляция будет получена и зарегистрирована», – сообщили в суде.
Почему зависло дело Валиевой? В WADA бесятся – но похоже, они бессильны
Комментарии