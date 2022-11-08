CAS выступит с заявлением по делу Валиевой после получения апелляции от WADA

Теги сборная России допинг CAS женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Спортивный арбитражный суд (CAS) выступит с заявлением по делу Камилы Валиевой после получения апелляции от Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Об этом заявили в пресс-службе CAS.

«Спортивный арбитражный суд на данный момент не может дать никаких комментариев.

CAS опубликует пресс-релиз после того, как апелляция будет получена и зарегистрирована», – сообщили в суде. 

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