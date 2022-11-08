Владимир Морозов о 30-летии: «Многое сделано за этот отрезок – есть чем гордиться, есть к чему стремиться. Кризиса еще нет»

Серебряный призер Пекина-2022 Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, высказался о достижениях и целях в своей карьере.

– Неделю назад у вас был день рождения – 30 лет. Что эта дата для вас значит? Какое поздравление было самым приятным?

– Значимая дата – многое сделано за этот отрезок жизни. Есть чем гордиться, есть куда идти и к чему стремиться. Кризиса еще нет. Много поздравлений было, самое приятное – когда получаешь внимание от людей, из всех уголков мира тебя поздравляют.

– Какова разница между тем, что вы вкладывали в свои программы в 20 лет, и тем, что в них вкладываете сейчас?

– Конечно, большая разница между катанием в 20 и 30 лет, каждый год ты его улучшаешь и работаешь над хореографией, образом. За все это время была проделана большая работа.

– Тренер вашей команды Алексей Тихонов отметил день рождения 1 ноября. Поздравили его? Были ли какие-то шутки по этому поводу?

– Мы всех в нашей команде поздравляем. Обошлось без шуток, душевно, по-доброму друг друга поздравили. Были хорошие пожелания, и подарками обменялись, – ответил Морозов.