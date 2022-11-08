Евгения Тарасова после Гран-при в Казани: «Выступать в родном городе – особая ответственность. Огромная благодарность болельщикам за поддержку»

Серебряный призер Пекина-2022 Евгения Тарасова поблагодарила болельщиков за поддержку.

Ранее Тарасова и Владимир Морозов победили в парном катании на этапе Гран-при России в Казани.

«Казань, спасибо за теплый прием! Выступать в родном городе – особая ответственность. Рада, что все получилось.

Огромная благодарность болельщикам за поддержку и добрые слова. Впереди еще много всего, поэтому не останавливаемся и работаем дальше», – написала Тарасова.