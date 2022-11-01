Владимиру Морозову исполнилось 30 лет: «Спасибо за ваши поздравления! Еще 10 лет детства в запасе»

Сегодня российскому фигуристу Владимиру Морозову исполнилось 30 лет.

Морозов выступает в паре с Евгенией Тарасовой. Вместе они становились двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), трехкратными призерами чемпионатов мира (2017, 2018, 2019) и дважды брали серебро на Олимпийских играх – в командном турнире Пхенчхана-2018 и в парном катании в Пекине-2022.

«Спасибо за ваши поздравления и пожелания! Еще 10 лет детства в запасе», – написал Морозов в инстаграме.

Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря