Вероника Яметова: «Прокат неплохой, но были некоторые недочеты. Ко мне стало больше внимания, поддержки – это очень приятно»

Фигуристка Вероника Яметова прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при в Казани, где она стала второй.

«Прокат, в общем, был неплохой, но были некоторые недочеты. Буду работать над ними. Запомню их, чтобы больше этого не повторилось.

Был небольшой недочет на каскаде аксель‑тулуп и на лутц‑ойлер‑сальхов. А так все, в общем, нормально. Немного волновалась за аксель‑тулуп. Нет, не сложен аксель, но почему‑то сомневалась.

Каково делить пьедестал с Валиевой? Не готовилась вообще стоять с Камилой на пьедестале. Так что даже не знаю, что чувствую. Мне важно было просто чисто откатать.

Внимания ко мне стало больше. Больше поддержки. Мне очень это приятно.

Планируем ставить тройной аксель до чемпионата России. Работаем над ним. Далее буду выступать на соревнованиях в Свердловской области.

Планирую работать до ЧР над ошибками и изучать что‑то новое. Буду ли над четверными работать? Да», – сказала Яметова.