Дмитрий Алиев: «Еще на утренней тренировке понял, что тяжело. Похоже на предболезненное состояние»

Фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани (2-е место, 87,96 балла).

«Все видели, что не все получилось. Ожидание старта и после разминки чуть сбило. Еще на утренней тренировке понял, что тяжело. Предболезненное состояние, похоже на это.

Был хорошо готов, но так получилось. Расстроен. Не перегорел. Прилетели, в четыре утра только уснул, этот режим меня сбил. Плохо спал ночью, но это относится не к прокатам, а к состоянию. Оно не очень, возможно, это повлияло.

Завтра в произвольной нужно будет терпеть. Я и сегодня старался. Возможно, повлияло то, что из‑за такого состояния приходилось чуть больше искать себя.

Я буду неправ, если скажу, что конкуренция в группе не помогает. Но я больше держу акцент на себе. Спарринги – это классно, принимаешь вызовы по прыжкам. Но сейчас я больше на себе сфокусирован. На прыжковый турнир поеду, если пригласят», – сказал Алиев.