Елизавета Куликова: «Учу четверные прыжки, но пока падаю, не выезжаю. Не хватает уверенности»

Российская фигуристка прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при России в Сочи, где она стала второй среди юниорок.

«Я довольна собой, но в короткой могла лучше откатать. Произвольной уже больше довольна.

Ставила перед собой задачу кататься в удовольствие и чисто. Мне здесь очень нравится, лед хороший, много зрителей пришло.

Не хватает больше уверенности, была бы уверенность в голове, я бы уже катала с квадами», – сказала Куликова.