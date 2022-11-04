Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила откровенную фотосессию фигуристки Алины Загитовой.

Ранее в соцсетях Загитова показала фото в черном пиджаке на голое тело.

«Если это в рамках приличия, то почему нет? Что мы все порицаем?

На пляже все ходят с животами и жуткими телами. И ничего! И ни у кого нет комплексов», – сказала Роднина.

Загитова показала фотосет в пиджаке на голое тело: «Такое ощущение, что на этих фото не я»