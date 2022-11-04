Инна Гончаренко: «Титова очень яркая, способная, с амбициями. А все остальное покажет время, без падений не бывает»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила выступления юниорок на этапе Гран-при России в Казани.

Сегодня Софья Титова победила в соревнованиях КМС, второй стала Елизавета Куликова, третьей – Дарья Садкова. «У этих девочек есть потенциал в будущем стать лидерами сборной. Этот потенциал виден невооруженным взглядом.

Все будет зависеть от самих девочек и немного от удачи, которая им сопутствует. Уровень у юниорок очень высокий, девочки очень интересные.

Соня Титова очень яркая. Она очень способная, с амбициями. А все остальное покажет время. Без падений не бывает. Я не вижу в этом особой трагедии и проблемы. Получится!» – сказала Гончаренко.

Гран-при России. «Идель». КМС. Титова победила, Куликова – 2-я, Садкова – 3-я, Лабутина – 4-я