«Надо не мотать руками, чтобы не было плавания – кроль, брасс, я не очень разбираюсь». Первый канал показал, как Тутберидзе и Глейхенгауз ставят программу Валиевой

Первый канал показал процесс работы и над короткой программой Камилы Валиевой.

Программа Валиевой поставлена под музыку из фильма «Интерстеллар».

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