«Надо не мотать руками, чтобы не было плавания – кроль, брасс, я не очень разбираюсь». Первый канал показал, как Тутберидзе и Глейхенгауз ставят программу Валиевой

Теги сборная России Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Фигурное катание

Первый канал показал процесс работы Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза над короткой программой Камилы Валиевой.

Программа Валиевой поставлена под музыку из фильма «Интерстеллар».

Почему зависло дело Валиевой? В WADA бесятся – но похоже, они бессильны

«В дерзких словах Валиевой звучит Тутберидзе». Как изменилась Камила и почему Этери не меняется?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные