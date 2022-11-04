«Надо не мотать руками, чтобы не было плавания – кроль, брасс, я не очень разбираюсь». Первый канал показал, как Тутберидзе и Глейхенгауз ставят программу Валиевой
Первый канал показал процесс работы Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза над короткой программой Камилы Валиевой.
Программа Валиевой поставлена под музыку из фильма «Интерстеллар».
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«В дерзких словах Валиевой звучит Тутберидзе». Как изменилась Камила и почему Этери не меняется?
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