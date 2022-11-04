Александра Трусова стала амбассадором китайского бренда товаров для здоровья Tiens Group

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова заключила рекламный контракт с международным брендом Tiens Group.

В рамках сотрудничества фигуристка поддержит линейку БАДов и товаров для здоровья.

«Мы благодарны Александре за то, что она приняла наше предложение о сотрудничестве. Мы видим в ней слияние огромного таланта, красоты и упорства. Эти три ценности полностью соответствуют ценностям нашего бренда.

Аудитория партнеров бизнеса Tiens в мире активно молодеет. Например, в России каждый четвертый бизнес-партнер – представитель молодежи. Это международный тренд.

Мы надеемся, что пример Александры, которая на взлете своей карьеры благодаря труду и таланту ставит один мировой рекорд за другим, вдохновит нашу молодежную аудиторию по всему миру», – заявил вице-президент Tiens Group Ван Фэй.

«Мне интересно это сотрудничество, потому что я считаю, что продукты, которые получаются при соединении китайской традиционной медицины и инновационных технологий, должны быть незаурядными и эффективными. Здоровье людей – что может быть важнее!» – сказала Трусова.

Корпорация Tiens Group была основана в Китае. Основной продукцией являются БАДы и массажеры.

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