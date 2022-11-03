Екатерина Боброва: «У меня только благодарность Трусовой за то, что я вижу у нее мотивацию работать дальше и кататься»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде выразила благодарность за то, что у нее есть мотивация продолжать выступления.

«Самоделкина, если сравнивать, просто входит в сезон, сейчас будет бороться со всеми девчонками в России. Не то что ей нечего терять, но она только в самом начале пути к Олимпу.

Трусова уже была на Олимпиаде. Всем спортсменам, какое бы место они на Олимпиаде ни заняли, очень сложно входить в постолимпийский сезон. Как морально, так и физически. После Олимпиады ты даешь себе отдохнуть со всеми вытекающими последствиями. Когда мы готовимся к Олимпиаде, нам дают отдохнуть летом две, максимум три недели. А после того сезона у всех было два-три месяца.

Чемпионата мира не было, потом все уехали отдыхать, потом у всех были шоу – это тоже, можно сказать, отдых, потому что нет конкретной целенаправленной работы.

У меня только благодарность Саше за то, что я вижу у нее мотивацию работать дальше и кататься. У некоторых девочек в постолимпийский сезон либо нет совсем мотивации, либо они заканчивают. Проблемы с травмами – это совершенно другое, конечно», – сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

«Девушка надрывается: I Believe I Can Fly – а Саша стоит на месте и машет руками». Что не так с новой Трусовой?