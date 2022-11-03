Навка о шоу в Луганске: «Мы сейчас формируем команду. Хотела бы видеть всех своих чемпионок»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что хотела бы видеть «всех своих чемпионок» в рамках шоу в Луганске.

Ранее стало известно, что компания Навки выиграла грант в размере 14,4 миллиона рублей на показ в Луганске мюзикла на льду «Руслан и Людмила».

«Мы очень признательны, что нашу заявку удовлетворили. Для меня это огромная честь и долг. Теперь же ЛНР входит в состав России. Поэтому мы с гордостью будем дарить радость и эмоции местным жителям, детям. Надеюсь, что это принесет им частичку надежды, добра, любви и веры в будущее.

Что касается участников, будут звезды, чемпионы. Мы сейчас формируем команду. Хотела бы видеть всех своих чемпионок.

Сейчас связываемся с местными министерствами культуры, спорта и будем определять даты и сроки проведения. Конечно, мы будем все смотреть и будем отталкиваться от того, когда все будет безопасно. Предположительно, все получится в следующем году», – сказал Навка.

Компания Татьяны Навки выиграла грант в размере 14 миллионов рублей на проведение ледового шоу в Луганске

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