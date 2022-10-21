Навка о словах Терюшкова: «Странное высказывание. Испокон веков Россия славится ледовыми шоу, это сказки, это подарок детям, семьям»

прокомментировала слова депутата Госдумы Романа Терюшкова, который назвал ледовые шоу «профанацией фигурного катания».

«Вообще, я прекрасно знаю Романа Игоревича. Он в прошлом был министром спорта Московской области, мы с ним знакомы. Для меня его высказывание выглядит странным. Может, он имел в виду что-то другое?

По-моему, испокон веков Россия славится именно ледовыми шоу. Это сказки, это подарок детям, семьям, тем более в преддверии Нового года. Может, он имеет в виду «Ледниковый период»?

В любом случае, может, тогда и фильмы надо запретить? Вспомните фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» – это прекрасная классика нашего кино.

Или иностранный «Тутси», Дастин Хоффман там переодевался – оскароносный фильм. Мне очень странно слышать такие заявления от Романа Игоревича.

Какой посыл несут ледовые шоу? Если говорить про мои ледовые шоу или «Ледниковый период», то каждая сказка, каждый фрагмент – это все о любви, о том, что добро всегда побеждает зло, о том, что нужно верить в себя и жизнь, трудиться, преодолевать, побеждать, любить свою Родину, родителей.

А как без творчества, как без театра?» – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Депутат Терюшков о ледовых шоу: «Профанация фигурного катания. Мужчины в женских платьях танцуют! Цель – влиять на молодежь, навязывать фриков как лидеров»