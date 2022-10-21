Навка о словах Терюшкова: «Странное высказывание. Испокон веков Россия славится ледовыми шоу, это сказки, это подарок детям, семьям»

Теги Татьяна Навка Роман Терюшков ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка прокомментировала слова депутата Госдумы Романа Терюшкова, который назвал ледовые шоу «профанацией фигурного катания». 

«Вообще, я прекрасно знаю Романа Игоревича. Он в прошлом был министром спорта Московской области, мы с ним знакомы. Для меня его высказывание выглядит странным. Может, он имел в виду что-то другое?

По-моему, испокон веков Россия славится именно ледовыми шоу. Это сказки, это подарок детям, семьям, тем более в преддверии Нового года. Может, он имеет в виду «Ледниковый период»?

В любом случае, может, тогда и фильмы надо запретить? Вспомните фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» – это прекрасная классика нашего кино.

Или иностранный «Тутси», Дастин Хоффман там переодевался – оскароносный фильм. Мне очень странно слышать такие заявления от Романа Игоревича.

Какой посыл несут ледовые шоу? Если говорить про мои ледовые шоу или «Ледниковый период», то каждая сказка, каждый фрагмент – это все о любви, о том, что добро всегда побеждает зло, о том, что нужно верить в себя и жизнь, трудиться, преодолевать, побеждать, любить свою Родину, родителей.

А как без творчества, как без театра?» – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Депутат Терюшков о ледовых шоу: «Профанация фигурного катания. Мужчины в женских платьях танцуют! Цель – влиять на молодежь, навязывать фриков как лидеров»

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