Дмитрий Козловский: «На официальной тренировке исполнили четверную подкрутку. Хотим плавно подойти с элементами ультра-си к пику сезона»

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с , прокомментировал то, что в контенте их произвольной программы на этапе Гран-при России в Сочи был указан каскад с тройным акселем.

«Представляете, если бы заявленный контент был обязателен к исполнению? Вот это было бы уже очень серьезно. Контент заполнял лично я, но ошибки тогда не было. Кто ошибся? Всякое бывает. Мы не будем разбираться.

На этом этапе мы сделали важную вещь – на официальной тренировке исполнили четверную подкрутку. Это было в пятницу. Вставить элемент ультра‑си – это кардинальным образом поменяет структуру программы.

В парном катании элемент ультра‑си требует не только силы, но и техники, и мастерства, и полного контроля. Его нужно постепенно интегрировать в программу, в противном случае это риск. Мы хотим подойти с этими элементами плавно к пику сезона», – сказал фигурист.