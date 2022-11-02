Татьяна Тарасова: «Люди обеспеченные, богатые не очень-то ведут детей в фигурное катание. Все-таки спорт тяжелый, убиться можно»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что фигурное катание в России не сможет развиваться без государственной поддержки.

«Без государственной поддержки никуда. В других странах государственной поддержки нет, он [спортсмен] сам платит за лед, за музыку, за хореографа, за тренера – за все.

Мало ли кому там федерация поможет, но это не так, как у нас. Мы не можем без этого. И руководство понимает, что мы не можем.

Как мы будем платить за лед? Все вместе, что ли? Все равно у нас не будет кататься 90% людей. Потому что люди обеспеченные, богатые не очень-то ведут своих детей в фигурное катание. Все-таки спорт тяжелый, убиться можно.

Нет, мы без поддержки никак», – сказала Тарасова в фильме канала «RT Россия».