Замначальника «Хрустального» Эдуард Аксенов включен в список специалистов, работающих со сборной России по фигурному катанию

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» Московской академии фигурного катания включен в список тренеров и иных специалистов, работающих со сборной России по фигурному катанию.

Соответствующее изменение в списке специалистов опубликовано на сайте Минспорта России.

В 2020 году Sports.ru выяснил, что Аксенов получил более 8 миллионов рублей из федерального бюджета России за участие в шоу «Спящая принцесса. Легенда двух королевств». В договоре он значился как артист.

Главную роль в шоу исполнила , при этом договора с ней не было. Позже Навка заявила, что Аксенов представлял интересы фигуристки, которая на тот момент была несовершеннолетней.

Следственный комитет проводил проверку в отношении Аксенова. Сообщалось, что речь идет о двух уголовных статьях: мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.

Следственный комитет проверяет замначальника «Хрустального» в мошенничестве. Схему обнаружил Sports.ru в январе

Загитова выступила в шоу Навки, но 8 млн ушли ее начальнику Эдуарду Аксенову. Разбираем с юристом – что не так?