Замначальника «Хрустального» Эдуард Аксенов включен в список специалистов, работающих со сборной России по фигурному катанию

Теги Татьяна Навка сборная России Алина Загитова деньги Эдуард Аксенов Фигурное катание

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» Московской академии фигурного катания Эдуард Аксенов включен в список тренеров и иных специалистов, работающих со сборной России по фигурному катанию.

Соответствующее изменение в списке специалистов опубликовано на сайте Минспорта России.

В 2020 году Sports.ru выяснил, что Аксенов получил более 8 миллионов рублей из федерального бюджета России за участие в шоу Татьяны Навки «Спящая принцесса. Легенда двух королевств». В договоре он значился как артист. 

Главную роль в шоу исполнила Алина Загитова, при этом договора с ней не было. Позже Навка заявила, что Аксенов представлял интересы фигуристки, которая на тот момент была несовершеннолетней. 

Следственный комитет проводил проверку в отношении Аксенова. Сообщалось, что речь идет о двух уголовных статьях: мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.

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