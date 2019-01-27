Татьяна Навка: «Загитова несовершеннолетняя и не может иметь личное ИП. Поэтому Аксенов представляет ее интересы»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала информацию о том, что Следственный комитет начал проверку в отношении заместителя начальника отделения «Хрустальный» Эдуарда Аксенова по статье «мошенничество».

«Действительно, возник вопрос, почему Эдуард Аксенов получил деньги, но не катался в шоу. Он действительно не катался, он вообще не фигурист.

Дело в том, что несовершеннолетняя и по законодательству РФ она не может иметь личное ИП. Поэтому Эдуард Аксенов по согласованию с родителями Алины представлял и продолжает представлять интересы фигуристки.

Все в строгом соответствии с законом», – сказала Навка.

Следственный комитет подозревает замначальника «Хрустального» в мошенничестве. Схему обнаружил Sports.ru в январе